Sabato (28 novembre), alle 17, Natale al Forte 2026 prenderà il via al Fortino con l’inaugurazione del Regno di Babbo Natale . Dal Fortino partirà il corteo che accompagnerà cittadini e visitatori prima al mercatino di Natale , per l’apertura delle caratteristiche casette, e poi alla pista di pattinaggio per la sua inaugurazione.

“Il Natale a Forte dei Marmi – dichiara l’assessora alla cultura e al turismo, Graziella Polacci – è un momento speciale, nel quale il nostro paese riesce a esprimere tutta la sua capacità di accogliere e di creare comunità. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni che parteciperanno all’inaugurazione e che, con la loro presenza, accompagneranno il paese in questa prima giornata di festa. La fiaccolata dal mare e l’accensione del grande albero sono forse l’immagine più bella del nostro Natale, quella in cui la tradizione marinara incontra la magia delle feste”.