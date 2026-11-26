La festività|
Parte il conto alla rovescia per Natale al Forte 2026: mercatini, fiaccolata e accensione dell’albero
L’assessora Polacci: “La fiaccolata dal mare e l’accensione del grande albero sono forse l’immagine più bella del nostro Natale”
Sabato (28 novembre), alle 17, Natale al Forte 2026 prenderà il via al Fortino con l’inaugurazione del Regno di Babbo Natale. Dal Fortino partirà il corteo che accompagnerà cittadini e visitatori prima al mercatino di Natale, per l’apertura delle caratteristiche casette, e poi alla pista di pattinaggio per la sua inaugurazione.
Il corteo raggiungerà quindi il Pontile, dove grandi e piccoli attenderanno l’arrivo di Babbo Natale dal mare, tra le luci della tradizionale fiaccolata. Insieme a lui si accenderà il grande albero di Natale sul Pontile.
“Il Natale a Forte dei Marmi – dichiara l’assessora alla cultura e al turismo, Graziella Polacci – è un momento speciale, nel quale il nostro paese riesce a esprimere tutta la sua capacità di accogliere e di creare comunità. Un ringraziamento particolare va a tutte le associazioni che parteciperanno all’inaugurazione e che, con la loro presenza, accompagneranno il paese in questa prima giornata di festa. La fiaccolata dal mare e l’accensione del grande albero sono forse l’immagine più bella del nostro Natale, quella in cui la tradizione marinara incontra la magia delle feste”.
La giornata inaugurale aprirà un calendario che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio 2027.
“Abbiamo voluto costruire un programma capace di coinvolgere tutte le generazioni, con particolare attenzione ai bambini e alle famiglie. Vogliamo che Forte dei Marmi sia un luogo vivo e accogliente durante tutto l’anno. L’invito – conclude Polacci – è a ritrovarci sabato alle 17 al Fortino e a percorrere insieme le vie del paese fino al Pontile, per accogliere Babbo Natale e condividere l’emozione della prima accensione”.