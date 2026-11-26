“Le ricorrenze istituzionali non possono ridursi a gesti simbolici ma devono tradursi in scelte e azioni concrete per dare credibilità alle parole ed avere un impatto reale. Per questo ci chiediamo quale sia stato il criterio dell’ assessorato alle pari opportunità nel decidere di patrocinare, per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un’opera affidata alla regia di Andrea Buscemi”. Lo affermano Partito Democratico di Viareggio e Fermi Mai .

“Ad aprile – proseguono – la Cassazione ha confermato definitivamente il risarcimento di circa 350mila euro alla ex compagna del regista per i danni derivanti da atti persecutori. Non si tratta di negare a qualcuno il diritto di lavorare, ma di interrogarsi sull’opportunità di una scelta istituzionale. Chi promuove una giornata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne ha anche la responsabilità di dimostrare coerenza nelle proprie scelte. Perché la coerenza tra ciò che si proclama e ciò che si fa è il senso dell’impegno contro la violenza di genere ed il solo modo per combatterla”.