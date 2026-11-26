La campagna è promossa dalla commissione europea per sensibilizzare la comunità sull’uso responsabile delle risorse e sulla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti .

L’appuntamento è fissato per domenica (29 novembre), alle 10, con ritrovo alla spiaggia libera di Motrone, da dove partirà una passeggiata dedicata alla pulizia dell’area. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ersu, è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione sul sito dell’associazione, nella sezione dedicata all’evento di Pietrasanta.