L'iniziativa|
Pietrasanta scende in campo per l’ambiente: una passeggiata per ripulire la spiaggia di Motrone con ‘Plastic Free’
L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ersu, è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione sul sito dell’associazione
Pietrasanta partecipa alla Settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Il Comune scende in campo per l’ambiente al fianco dell’associazione Plastic Free.
La campagna è promossa dalla commissione europea per sensibilizzare la comunità sull’uso responsabile delle risorse e sulla prevenzione dell’abbandono dei rifiuti.
L’appuntamento è fissato per domenica (29 novembre), alle 10, con ritrovo alla spiaggia libera di Motrone, da dove partirà una passeggiata dedicata alla pulizia dell’area. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Ersu, è gratuita e aperta a tutti, previa registrazione sul sito dell’associazione, nella sezione dedicata all’evento di Pietrasanta.
L’attività durerà circa due ore. Ai partecipanti si consiglia di portare un paio di guanti ed eventualmente delle pinze, per rendere la raccolta dei rifiuti più sicura e agevole. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Sara al numero 3270997543.