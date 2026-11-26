Nuovo assetto per la giunta comunale di Viareggio: la sindaca Sara Grilli ha provveduto alla nomina di Chiara Consani quale nuova assessora e, contestualmente, a una complessiva ridistribuzione delle deleghe tra i componenti dell’esecutivo.

La riorganizzazione delle competenze risponde alla volontà di assicurare continuità all’azione amministrativa, favorire una maggiore organicità nella gestione delle diverse materie e garantire un efficace coordinamento tra i settori dell’ente, anche in relazione agli obiettivi programmatici dell’amministrazione comunale.

La nuova articolazione della giunta prevede l’individuazione di macroaree di competenza, ciascuna delle quali riunisce deleghe e funzioni afferenti a specifici ambiti dell’azione amministrativa.

Nel dettaglio: Duilio Francesconi, confermato nel ruolo di vicesindaco, assume il titolo di assessore allo Sviluppo sostenibile del territorio, con deleghe ai lavori pubblici, al verde, alla transizione ecologica e alle politiche ambientali. Un ambito di competenze che riunisce la realizzazione delle opere pubbliche, la cura del patrimonio verde e le politiche per la sostenibilità ambientale.

Alla neoassessora Chiara Consani, assessora alle Risorse e alla programmazione finanziaria, sono attribuite le deleghe al bilancio, ai tributi, ai rapporti con le società partecipate e al patrimonio comunale. Un assessorato che riunisce le principali competenze economiche e finanziarie dell’Ente, dalla programmazione delle risorse alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Viviana Marcucci è assessora alla Scuola e alle politiche di comunità, con deleghe al welfare, alle politiche sociali e di genere, alle politiche abitative, alla pubblica istruzione, all’edilizia scolastica e alla tutela degli animali. Un insieme di competenze che pone al centro dell’azione amministrativa i servizi alla persona, il diritto all’istruzione, l’inclusione e la qualità della vita della comunità.

Alessandro Meciani assume il titolo di assessore alle politiche strategiche della città, con deleghe al turismo, alla cultura, alle politiche del mare, alla pesca e allo yachting destination. Competenze che fanno riferimento alle principali vocazioni economiche e culturali di Viareggio, con particolare attenzione al sistema turistico e all’economia del mare.

Alberto Pardini è assessore alla sicurezza e ai rapporti istituzionali, con deleghe alla polizia municipale, al decoro urbano, alla protezione civile, ai servizi demografici, ai rapporti con le fondazioni, ai gemellaggi e alle politiche giovanili.

Mario Ratti è assessore alle politiche urbane e produttive, con deleghe all’urbanistica, all’edilizia privata, alla mobilità, alla toponomastica, al commercio, alle attività produttive e ai rapporti con il consiglio comunale. Un’articolazione delle competenze che consente di affrontare in maniera integrata i temi della pianificazione urbanistica, della mobilità e del sistema economico cittadino.

Ambra Sinagra è assessora allo sport e all’innovazione, con deleghe allo sport, all’edilizia sportiva, all’agricoltura e al florovivaismo, al Centro elaborazione dati (Ced) e alle risorse umane.

La sindaca Sara Grilli mantiene direttamente le deleghe alla comunicazione, al demanio, alle concessioni e al porto.

“Con la nomina della nuova assessora ho ritenuto opportuno procedere anche a una complessiva riorganizzazione delle deleghe, individuando ambiti di competenza omogenei e funzionali alle priorità amministrative – dichiara la sindaca Sara Grilli –. L’obiettivo è quello di rafforzare il lavoro collegiale della giunta, favorire il coordinamento tra i diversi settori e rendere ancora più efficace la nostra azione di governo”.

“Abbiamo davanti a noi un programma importante, numerosi progetti in corso e altrettanti obiettivi da raggiungere. È necessario lavorare con determinazione, senso di responsabilità e piena consapevolezza del ruolo che ciascuno di noi è chiamato a svolgere. La distribuzione delle deleghe risponde a una precisa visione organizzativa, nella quale le singole competenze concorrono alla realizzazione di un progetto amministrativo unitario”.

“A Chiara Consani rivolgo il mio benvenuto e gli auguri di buon lavoro, così come a tutti i componenti della giunta – conclude la sindaca -. A ciascuno chiedo impegno, disponibilità al confronto e spirito di squadra, nella consapevolezza che il nostro primo e comune interlocutore resta la città di Viareggio”.

La distribuzione delle deleghe

Sara Grilli, sindaca

Deleghe: comunicazione, demanio, concessioni e porto.

Duilio Francesconi: vicesindaco e assessore allo sviluppo sostenibile del territorio

Deleghe: lavori pubblici, verde, transizione ecologica e politiche ambientali

Chiara Consani: assessora alle risorse e programmazione finanziaria

Deleghe: bilancio, tributi, rapporti con le società partecipate, patrimonio.

Viviana Marcucci: assessora alla scuola e politiche di comunità

Deleghe: welfare politiche sociali e di genere, politiche abitative, pubblica istruzione, edilizia scolastica e tutela animali

Alessandro Meciani: assessore alle politiche strategiche della città

Deleghe: turismo, cultura, politiche del mare, pesca e yachting destination

Alberto Pardini: assessore alla sicurezza e rapporti istituzionali

Deleghe: polizia municipale, decoro, protezione civile, servizi demografici, rapporti con le fondazioni, gemellaggi e politiche giovanili

Mario Ratti: assessore alle politiche urbane e produttive

Deleghe: urbanistica, edilizia privata, mobilità, toponomastica, commercio, attività produttive e rapporti con il Consiglio comunale.