I promotori: “La nostra azione è un piccolo contributo ad un problema grave e molto più diffuso di quanto si pensi”

Una risposta concreta per contribuire al contrasto delle aggressioni sessuali e tutelare la sicurezza delle giovani donne nei luoghi della movida. Prende il via a Viareggio il progetto di prevenzione promosso e realizzato dal comitato Viareggio Mon Amour su idea della giornalista Ilaria Bonuccelli, volto a difendere le ragazze dal rischio di contaminazione dei drink con il Ghb, la cosiddetta droga dello stupro.

Il Ghb è una sostanza liquida, inodore e incolore, facilmente occultabile in cocktail e bibite, capace di annullare in pochi minuti lo stato di vigilanza, la capacità di reazione e la memoria, svanendo poi rapidamente dall’organismo. Per offrire uno strumento di difesa immediato, l’iniziativa mette a disposizione i test rapidi Screen Ghb (prodotti dall’azienda Screen Italia srl), che permettono di verificare in un solo minuto se la propria bevanda è stata alterata semplicemente passando una goccia di drink sull’apposito adesivo reagente.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione con la Farmacia Regia (parte del gruppo italiano La Farmacia di Hippocrates Holding). I kit verranno distribuiti gratuitamente alle giovani donne proprio alla Farmacia Regia, in via Aurelia nord 254 a Viareggio, dove sarà possibile ritirare il test prima delle serate nei locali e nelle discoteche del territorio.