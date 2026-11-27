Gaia farà un primo ciclo di lavaggi notturni sulla rete idrica della frazione di Torre del Lago, nel comune di Viareggio. L’intervento straordinario di pulizia, che procederà in diversi step, ha come obiettivo quello di migliorare la qualità dell’acqua erogata e di limitare i fenomeni di torbidità.

L’intervento sarà eseguito dalle 22 di martedì 1 dicembre alle 6 di mercoledì 2 dicembre e comunque fino al termine dei lavori. Durante le operazioni di lavaggio straordinario non ci saranno interruzioni del servizio idrico, ma potranno verificarsi episodi di torbidità nelle zone interessate, di cui all’allegata mappa e in aree limitrofe; anche nelle ore successive all’intervento.

La mappa con le aree che saranno interessate da vari gradi di torbidità (intensa, moderata, lieve) è altresì disponibile sul sito web aziendale www.gaia-spa.it. Per ridurre i disagi agli utenti, le operazioni si svolgeranno in orario notturno. Nel corso della notte dell’intervento si consiglia di non utilizzare l’acqua.