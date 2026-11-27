L’appuntamento è in programma il 4 dicembre, alle 17, Protagonisti Fiamma Nola e Anthony Signorelli

Due strumenti, flauto e chitarra, e un repertorio capace di attraversare epoche e tradizioni musicali molto diverse. È questa la cifra del nuovo appuntamento di Musica in Villa – Concerti a Villa Argentina, in programma il 4 dicembre, alle 17, che vedrà protagonisti Fiamma Nola al flauto traverso e Anthony Signorelli alla chitarra.

Il programma costruisce un percorso particolarmente vario, nel quale pagine contemporanee si alternano al repertorio classico, alle suggestioni della musica spagnola e sudamericana e alla rielaborazione della tradizione popolare.

Ad aprire il concerto saranno Nejc Kuhar, con Air String, e Simone Iannarelli, con Omaggio a Fellini. Seguirà Máximo Diego Pujol con Pompeya e Palermo, due brani tratti dalla Suite Buenos Aires, prima di arrivare alla musica di Joaquín Rodrigo con Serenata al Alba del día.

Nel cuore del programma trova spazio anche Giacomo Puccini, con O mio babbino caro da Gianni Schicchi: una delle melodie più celebri del compositore lucchese, proposta in una veste strumentale che la inserisce nel dialogo sonoro tra flauto e chitarra.

Il concerto cambia nuovamente atmosfera con Béla Bartók e le Danze popolari rumene, nell’arrangiamento di Arthur Levering. Una sequenza di brevi brani, che porta nel programma ritmi e melodie provenienti dalla tradizione popolare dell’Europa orientale. A chiudere il pomeriggio sarà Mauro Giuliani con il Gran Duo Concertante op. 85: è la pagina più ampia del programma e riporta l’ascolto al grande repertorio cameristico per flauto e chitarra.

L’appuntamento del 4 dicembre offre così al pubblico un unico concerto dalle molte sfumature, nel quale è proprio l’incontro fra flauto e chitarra a tenere insieme linguaggi musicali lontani tra loro: dalla scrittura contemporanea al melodramma italiano, dalle suggestioni iberiche e argentine alle danze dell’Europa orientale, fino alla tradizione cameristica ottocentesca.

Con questo penultimo appuntamento, la terza edizione di Musica in Villa si avvicina alla conclusione confermando il legame tra Villa Argentina e il Conservatorio Boccherini di Lucca. La collaborazione con la Provincia, infatti, offre agli studenti uno spazio nel quale misurarsi con l’esperienza del concerto e con il pubblico, mentre le sale della dimora viareggina tornano a essere luogo d’incontro tra formazione musicale, patrimonio artistico e vita culturale della città.