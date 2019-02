'Feltrinelli, una storia contro', in scena al teatro Jenco di Viareggio

La storia di vita del fondatore di una delle più grandi case editrici più importanti in italia diventa uno spettacolo: Feltrinelli, una storia contro, scritto e diretto da Mauro Monni, andrà in scena sabato 23 febbraio, alle 21, al teatro Jenco di Viareggio. La rappresentazione, accompagnata dalle musiche del maestro Marco Lamioni, è di Sine Qua Non, libera associazione di cultura e di pensiero. La biglietteria del teatro è aperta martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 e un'ora prima dell'inizio degli spettacoli. Prenotazioni al numero fisso 0584 1972402. Biglietto intero, 14 euro, ridotto, 12 euro.

Scelto nel 2011 per rappresentare l’Italia al festival internazionale Teatro de La Habana a Cuba e vincitore di molti premi (tra cui migliore regia al premio Calandra 2013; secondo classificato al festival Fratelli Cervi 2010; vincitore secondo premio festival Stella d'argento 2006 e finalista concorso opere teatrali Oltreparola 2007) Feltrinelli, una storia contro, racconta la storia italiana dal dopoguerra ai primi anni 1970, vista attraverso gli occhi e l’impegno politico di Giangiacomo Feltrinelli, fondatore dell’omonima casa editrice. Durante il monologo si scoprirà com’è nato il capolavoro Il Dottor Zivago e Il Gattopardo e quanto siano state avventurose le loro pubblicazioni; di come Giangiacomo si avvicini alla realtà della rivoluzione cubana quasi per caso arrivando poi ad esserne coinvolto a tal punto da decidere di tentare una rivolta popolare anche in Italia. Infine rivivremo gli anni bui del periodo delle stragi di stato e degli anni di piombo, il tragico evento di piazza Fontana con la conseguente clandestinità di Feltrinelli stesso (accusato ingiustamente di esserne stato il mandante) fino all’epilogo della sua, ancor oggi, misteriosa morte. "A 13 anni dal debutto - spiega Mauro Monni, autore e interprete -, lo spettacolo al momento ha raggiunto le 260 repliche in Italia e nel mondo e a fine anno farà una mini tournée in Sudamerica. Per me è un grande piacere, vista la richiesta, poter riproporre lo spettacolo in Toscana".