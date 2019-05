Massarosa, conferenza su 'Casapound nelle istituzioni'

Casapound nelle istituzioni. Se ne parla venerdì (3 maggio) alle 21 nella sala consiliare del comune di Massarosa dove CasaPound Italia, che corre per le elezioni comunali di Massarosa, organizza un incontro aperto a tutta la popolazione. "L'obbiettivo – dichiara la candidata a sindaco per Massarosa, Denise Fruzzetti – è quello di far conoscere attraverso i suoi diretti rappresentanti, il ruolo ed il modus operandi del nostro movimento all'interno delle istituzioni. Da alcuni anni siamo presenti in vari comuni d'Italia ed in particolare nella nostra Toscana, dove sediamo all'interno di capoluoghi di provincia importanti come Grosseto e Lucca".

Per l'occasione sono stati invitati a parlare alcuni dei nomi più importanti sulla scena regionale del movimento politico sovranista. "Dopo l'introduzione di Giuseppe Vitale, responsabile della sezione versiliese di CasaPound – prosegue Denise Fruzzetti – parleranno i consiglieri comunali toscani Gino Tornusciolo (Grosseto), Fabio Barsanti (Lucca) e Giacomo Melosi (Pescia), che ci racconteranno le loro esperienze sui banchi consiliari e come sono riusciti a portare avanti le battaglie e le istanze in favore della cittadinanza. Ovviamente ci sarà anche un mio intervento nel quale presenterò buona parte del nostro programma elettorale, in cui abbiamo inserito numerose idee per rilanciare un futuro di crescita e sviluppo per il comune di Massarosa. Niente voli pindarici o spese folli, ma proposte fatte coi piedi ben saldi a terra, convinti che per ripartire sia prima di tutto necessario tornare ad ascoltare e programmare".L'incontro vedrà presente anche il candidato alle elezioni europee per la circoscrizione del centro Italia, GianPiero Joime di Grosseto."Come abbiamo già detto – conclude la candidata a sindaco per Massarosa – CasaPound Italia si presenterà alle elezioni europee, insieme alla sigla Destre Unite, quale unica forza politica nazionale realmente sovranista. Noi diciamo no alla costruzione burocratico-finanziaria con sede a Bruxelles e vogliamo un futuro di libertà e grandezza per l'Italia. GianPiero Joime c'illustrerà meglio i motivi di questa scelta; così come avrà modo di farlo pure il Generale di Brigata in congedo Sergio Fucito, anch'egli candidato in Europa con CasaPound Italia, il quale sarà con noi sabato mattina (4 maggio) alla presentazione dei nostri candidati per le comunali di Massarosa. Un’altra occasione per parlare non solo delle elezioni locali, ma anche delle concomitanti europee".