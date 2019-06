Camaiore per un weekend a tutto... luppolo

Fra gli ospiti della settima edizione di Camaiore a tutto luppolo, infatti, ci sarà anche una florida rappresentanza delle coltivazioni biologiche avviate a Massarosa dall'azienda Versilgreen, prima realtà in Versilia a dedicarsi alla produzione di questa pianta, al procedimento di essiccazione e alla distillazione degli oli essenziali in essa contenuti: “Con il nostro tecnologo alimentare, Matteo Iannone, abbiamo selezionato due specie di luppolo – spiega la titolare Elena Giannini – entrambe di 'famiglia' americana: il Chinook e il Cascade. Per la loro resistenza agli agenti atmosferici e infestanti del nostro territorio ma anche per la differente aromaticità che danno alla birra: amarognola e resinosa il Chinook, floreale e delicata il Cascade”.Ricerca, natura e territorio sono le parole d'ordine anche per Camaiore a tutto luppolo: “Quattro dei birrifici che ogni anno invitiamo a partecipare – sottolinea Roberto Perruccio, che seleziona i produttori per la manifestazione – sono sempre toscani: vogliamo che i visitatori conoscano prima di tutto la qualità della nostra terra e la professionalità dei mastri birrai. Produrre birra non è più un passatempo casalingo ma un lavoro di alta specializzazione che, in particolare a livello artigianale, esige uno studio e una sperimentazione costanti”.Otto i birrifici artigianali scelti fra Toscana e Liguria per la due giorni brassicola a Camaiore, con possibilità di assaggi e acquisti dalle 17 alle 24; nel menù della festa anche un Extra beer Corner, musica, mercatino dell’artigianato e grande attenzione alla sicurezza: “A partire dalle 20 – ricorda il presidente del Consorzio di promozione turistica, Carlo Alberto Carrai – metteremo a disposizione un servizio navetta gratuito per raggiungere Camaiore a tutto luppolo, con partenza da piazza Matteotti a Lido”.L’ultima corsa, dal centro storico di Camaiore, è prevista per mezzanotte e mezzo.