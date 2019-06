Sicurezza e divertimento, torna il bus 'Versilia by night'

"Ritorna il Versilia By Night che - spiega il presidente di Ctt Nord Andrea Zavanella - è ormai una realtà consolidata per rendere le notti versiliesi più sostenibili e soprattutto più sicure. Il servizio verrà svolto tutti i giorni ad eccezione del lunedì e martedì ma a differenza degli anni passati coprirà integralmente i mesi di luglio e agosto. E' una buona prassi che dimostra come l'uso del bus possa essere associato anche al concetto di divertimento e non solo a quello di studio e lavoro. Ci auguriamo che anche altri territori possano chiederci di attivare servizi analoghi per mettere in sicurezza i viaggi dei loro ragazzi".

"In un tempo in cui i luoghi di condivisione intergenerazionali sono rari - continua invece consigliere di amministrazione di Ctt nord Simona Deghelli -, il Versilia BY Night segna il passo, il bus diventa il luogo in cui si incontrano giovani e adulti. Gli adulti hanno a disposizione un mezzo per spostarsi nelle sere estive in luoghi dove muoversi in auto crea stress per la ricerca del parcheggio e per il traffico, i giovani hanno la possibilità di muoversi in autonomia, senza ricorrere all'aiuto dei genitori con l'uso delle auto private e in massima sicurezza. La ricetta è vincente come dimostrano i dati, il messaggio ancor di più, muoversi con il mezzo pubblico è una scelta comoda ecologica e sicura, un buon esempio da seguire".

La linea interessata da questa serie di corse notturne è la Nbs che collega la Marina di Torre del Lago con Forte dei Marmi e l'arco orario è dalle 20,15 alle 6,04 del mattino. La frequenza è oraria: la prima parte da Forte dei Marmi alle 21 mentre da Torre del Lago, la prima partenza è per le 20,15. L'ultima corsa, invece, è fissata rispettivamente alle 5,20 da Forte dei Marmi e alle 4,15 da Torre del Lago. Il servizio sarà operativo fino a sabato 31 agosto compreso. Il biglietto ha un costo di 5 euro (acquistabile solo a bordo del bus) ed è valido tutta la notte.

Il percorso. Andata: Marina di Torre del Lago - viale dei Tigli – Stazione Fs Viareggio – via Leonardo da Vinci – Piazza D'Azeglio – Principe di Piemonte – Lungomare – Lido di Camaiore – viale Colombo – Tonfano – Marina di Pietrasanta – viale Roma Versiliana – Forte dei Marmi. Ritorno: Forte dei Marmi – viale Roma Versiliana – Marina di Pietrasanta – Tonfano – viale Colombo – Lido di Camaiore – Lungomare – Principe di Piemonte – Piazza D'Azeglio – via Machiavelli – Stazione Fs Viareggio – via Lecci – Marina di Torre del Lago. Le informazioni su orari e percorsi sono reperibili anche sul sito www.lucca.cttnord.it, mentre per gli aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare l'App Teseo. Ctt Nord ha anche realizzato delle apposite brochure con tanto di cartina dei percorsi seguiti dagli autobus e, soprattutto, gli orari della tratta in direzione Marina di Torre del Lago e in direzione Forte dei Marmi. I depliant saranno distribuiti nei locali pubblici e nei luoghi di aggregazione dell'intera Versilia e anche in altre zone del territorio provinciale.