Toscana Pride, Repubblica Viareggina: "Perché l'assenza del Comune di Viareggio?"

"Ci piacerebbe sapere - dicono da Repubblica Viareggina - perché l'amministrazione guidata da Giorgio Del Ghingaro non ha seguito l'esempio del sindaco di Camaiore, Del Dotto, inviando una rappresentanza istituzionale? È stata persa, secondo noi, una grande occasione per sostenere una causa di civiltà e di partecipare ad una festa di popolo con migliaia e migliaia di persone"."Come Repubblica Viareggina - conclude la nota - assieme ad altre realtà promuoveremo la festa dell'autogoverno dal 26 al 30 luglio nella pineta di Levante. Domenica 28 alle 18, in continuità con la bellissima giornata di ieri, organizzeremo un incontro dibattito dal titolo Dopo Verona... Come proseguire la difesa dei diritti delle libertà sessuali. Interverranno Regina Satariano (consultorio transgenere), Ersilia Raffaelli (Casa delle Donne Viareggio), Mauro Muscio (Libreria Antigone Lgbtq di Milano), Paola De Nigris (Non una di meno Roma). Coordina Claudia Galli".