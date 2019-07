Asl: "Stazzema, sempre garantita la copertura dei servizi del 118"

Un'adeguata copertura del 118 a tutta la popolazione del comune di Stazzema. E' quanto fa sapere la Asl in merito ai servizi assicurati dal primo soccorso nel comune di Stazzema e in particolare a Ponte Stazzemese. L’Azienda Usl Toscana nord ovest ribadisce che metterà in atto tutte le misure possibili per coprire in queste zone i turni dei medici del 118. Se questo non fosse sempre possibile, per problematiche legate all’attuale carenza di personale medico, l’Asl conferma che in Versilia il sistema dell’emergenza urgenza è strutturato in maniera da poter compensare, grazie alla sua organizzazione in rete, eventuali situazioni di questo tipo.