Due giorni con 'Vintage & Vinile' a Lido di Camaiore

Stand aperti dalle 9 alle 24, per i 40 espositori giunti da tutta la Toscana che animeranno la mostra mercato organizzata dal Consorzio di promozione turistica della Versilia: fumetti, locandine di film, abiti stile Rockabilly, dischi in vinile ma anche giocattoli, ceramiche e arredi disegneranno una suggestiva Passeggiata a ritroso nel tempo, aperta dall'esposizione di moto e Vespe d’epoca curata dall’associazione motociclistica Perla del Tirreno di Viareggio.Vintage & Vinile, giunto alla sua settima edizione, è ormai un classico dell'estate #inVersilia per collezionisti e amanti dell'antiquariato, alla ricerca del “pezzo pregiato” per chiudere la propria raccolta o dare un tocco retrò alla casa o al look di tutti i giorni.