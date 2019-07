'La fanciulla del West' apre la stagione del Pucciniano

Tutto pronto per la 65esima edizione del Festival pucciniano. Sono 6 i titoli pucciniani che andranno in scena dal 12 luglio al 24 agosto al teatro all'aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago. Si parte venerdì (12 luglio) con La Fanciulla del West. Sul podio dell’orchestra della Toscana il maestro Alberto Veronesi. Sarà Maria Ghuleghina, il più importante soprano drammatico della sua generazione a sfidare lo sceriffo nella partita a poker al debutto nel ruolo di Minnie. Il giorno dopo La Fanciulla del West il Gran teatro di Torre del lago propone Turandot (13 luglio).

Il debutto di Amarilli Nizza nei panni di Calaf Amadi Lagha. Liù sarà Valeria Sepe. La regia è di Giandomenico Vaccari mentre sul podio ci sarà Marcello Mottadelli. Il Festival Puccini di Torre del Lago (www.puccinifestival.it) con il suo ricco programma si conferma un evento culturale e musicale tra i più prestigiosi del nostro Paese, che richiama migliaia di appassionati da tutto il mondo per assistere ai capolavori pucciniani proprio nei luoghi che ispirarono il maestro. Le opere di Puccini vanno in scena nella grande arena circondata dal Parco della musica con le grandi sculture di artisti di fama internazionale e dalla natura incontaminata del parco regionale di Migliarino San Rossore e Massaciuccoli. A seguire gli spettacoli pucciniani che andranno in scena saranno La Bohème, Madama Butterfly, Tosca e Le Villi.

Venerdì (12 luglio) alle 19,30 in occasione delle celebrazioni per i 200 anni dall'istituzione del consolato americano a Firenze sarà inaugurata la mostra curata dall'architetto Poalo Riani e organizzata dalla Fondazione Festival pucciniano in collaborazione con archivio Ricordi e Fondazione Simonetta Puccini. Nella mostra si raccontano, attraverso documenti e immagini, i rapporti di Giacomo Puccini con gli Stati Uniti.