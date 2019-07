A Massarosa torna la Festa della rinascita del Pci

Torna anche quest'anno a Massarosa, in località La Gulfa, la Festa della rinascita organizzata del Partito Comunista Italiano. La festa, in programma da venerdì (12 luglio) a domenica 21 luglio si caratterizza per l’ampio spazio dedicato alle iniziative politiche, con dibattiti e incontri per approfondire i temi di attualità. Si comincia proprio venerdì quando, con Paolo Sarti, consigliere regionale di Sì Toscana a Sinistra, si parlerà di Salute e Sanità, diritti universali? Ogni sera, incontri, musica e buon cibo (le cucine aprono dalle 19,30) in un contesto 100% plastic free e, per gli appassionati, il gioco della tombola con ricchi premi.