Uil, concluso l'evento 'Quaderni del lavoro'

“Quaderni del Lavoro è una bella occasione per uscire dalle nostre stanze classiche e portarci verso un confronto schietto con la politica e le istituzioni - ha detto Bombardieri, che ha voluto lanciare un messaggio ai giovani della Uil che hanno partecipato al dibattito - Quando si dice che i giovani sono disimpegnati, in realtà hanno grandi capacità di partecipare al dibattito. Noi dobbiamo arricchirci di questa voglia di partecipazione. Per questo abbiamo deciso di aprire le nostre sedi e metterle a disposizioni per confrontarci e dialogare con i giovani. Non possiamo arrenderci all’idea che chi verrà domani troverà una situazione economica e sociale peggiore di quella attuale”.