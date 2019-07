Si alza il sipario sulla 65esima edizione del Festival Puccini di Torre del Lago

È proprio con il suo capolavoro La Fanciulla del West che, domani (12 luglio), prenderà il via l’edizione numero sessantacinque del festival, che anche quest’anno porterà a Viareggio e Torre del Lago spettatori da tutto il mondo. Un allestimento tradizionale e di gran classe quello ideato da Renzo Giacchieri per mettere in scena quell’opera che Puccini aveva composto per il pubblico americano. Sul podio la bacchetta pucciniana di Alberto Veronesi, riconosciuto e apprezzato interprete dei capolavori del Maestro che Veronesi ha diretto nei più prestigiosi teatri del mondo. In scena voci ed interpreti straordinari con Maria Guleghina, che aggiunge con il debutto di Torre del Lago un altro ruolo puccinaino alla sua strepitosa carriera internazionale. "Un debutto - dichiara la Guleghina - che ho atteso in tutta la mia carriera. Ho sempre rimandato questo ruolo e solo ora posso dire di sentirmi pronta".

Nel ruolo dei protagonsiti maschili, Dick Johnson, ovvero il bandito Ramerrez, il bravissimo tenore spagnolo Alejandro Roy mentre per il cattivo, ovvero lo sceriffo Jack Rance, Luca Grassi. Completano il numeroso cast di questo capolavoro americano, Nick Fabio Serani, Ashby Ivan Marino, Sonora Luca Bruno, Trin Alberto Petricca, Sid Andrea Del Conte, Bello Francesco Lombardi, Harry Marco Voleri, Joe Tiziano Barontini, Happy Michele Perrella , Larkens Andrea De Campo, Billy Jackrabbit Alessandro Ceccarini, Wokle Annunziata Vestri, Jack Wallace Daniele Caputo, José Castro Massimo Schillaci, Un postiglione Matteo Bagni. Il Disegno luci è firmato da Nino Napoletano, assistente alla regia Luca Ramacciotti. Roberto Ardigò dirige invece il coro del festival Puccini .

Prima della rappresentazione, alle 19,30, sarà inaugurata la mostra America Forever, che ripercorre il viaggio di Giacomo Puccini alla conquista del Nuovo Mondo, attraverso le testimonianze conservate nell’archivio storico Ricordi, il più importante archivio musicale privato al mondo e i documenti dell’archivio fondazione Simonetta Puccini, custoditi nella villa di Torre del Lago, che Puccini abitò per oltre 30 anni. La mostra con la rappresentazione di La Fanciulla del West è stata inserita nel programma celebrazioni dei 200 anni dalla istituzione del consolato americano a Firenze. Il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, taglierà il nastro della mostra e della prima, con tanti ospiti, tra cui la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni, il presidente del consiglio regionale, Eugenio Giani, il console generale Usa di Firenze, Benjamin Wohlauer.