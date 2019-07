Rifiuti a Camaiore, respinta dal Consiglio di Stato l'istanza di Sea

"Il Consiglio di Stato - si legge in una nota del Comune - ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata da Sea Ambiente in riforma della sentenza del Tar Toscana del giugno scorso in quanto il mero svolgimento presso la Prefettura di Lucca di riunioni finalizzate a individuare le possibili modalità di passaggio del personale non integrano il presupposto dell’estrema gravità e urgenza tali da non consentire la dilazione dell’intervento cautelare fino alla data della prima camera di consiglio utile”.

L’organo ha infine fissato come data per la discussione del ricorso, il prossimo 29 agosto.