Torna a settembre la Francigena Tuscany Marathon

Organizzata dall’associazione Amici della Via Francigena Pietrasanta in collaborazione con Arciconfraternita Misericordia Lucca e Lucca Ospitale e patrocinata dal Comune di Pietrasanta, sarà come sempre Piazza Duomo, il centro storico di Pietrasanta, ad ospitare la partenza della terza edizione con arrivo previsto a Lucca. Bellissimi e suggestive le tappe della camminata in alcuni dei borghi più bello della Versilia e della Lucchesia come Valdicastello Carducci, Capezzano Pianore, Pontemazzori, Montemagno, Ricetro, Gualdo, Valpromaro, Piazzano, Vecoli e San Macario. Il percorso è lungo e impegnativo. Quattro le tappe studiate per consentire a tutti, in base alla propria preparazione e possibilità: 10, 11, 22 e 42 chilometri. Piccolissime le modifiche rispetto al percorso originario per regalare, ai partecipanti, una camminata ancora più emozionante tra mulattiere e strade a bassa percorrenza di traffico veicolare.“L’obiettivo della Francigena Tuscany Marathon – spiegano gli organizzatori dell’associazione Amici della Via Francigena Pietrasanta - è promuovere una Via antica, percorsa già nel corso degli anni da migliaia di pellegrini, e un territorio ricco di bellezze naturalistiche ed artistiche che costituiscono il patrimonio storico-culturale ed ambientale dei comuni interessati dall’evento. Il percorso è adatto a tutti ed è una straordinaria opportunità di condivisione e di scoperta del territorio”.Termine ultimo per iscriversi martedì 10 settembre (o al raggiungimento di 2500 partecipanti). Per info visitare il sito www.francigenatuscanymarathon.com.