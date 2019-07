Asl risponde a polemica sui social: "Il pronto soccorso non fa differenze, tutti vengono curati"

"Tutti i bambini e anche gli adulti, di qualunque nazionalità siano, vengono curati nei pronto soccorso della Toscana, quindi anche in quello del Versilia". Lo evidenzia la Asl Toscana nord ovest in risposta ad un post pubblicato su facebook che sta girando in queste ore in rete.

"L’episodio segnalato non corrisponde alla verità dei fatti - prosegue l'azienda - La mamma si è presentata in ospedale con il bambino per un problema di entità non rilevante. Come da prassi i medici hanno chiesto la tessera sanitaria per estrapolare i dati, visto che non ne era in possesso hanno consegnato un modulo su cui riportare le generalità del piccolo, a questo punto la mamma si è rifiutata di indicarle e se ne è andata. Ribadiamo che il bambino sarebbe stato preso in carico in ogni caso".