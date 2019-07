Versiliana, Salvini e Di Battista tra gli ospiti del Caffè

Ci saranno alcuni dei personaggi più noti della scena politica nazionale nell'agosto del Caffè de La Versiliana. Il celebre talk show di Marina di Pietrasanta torna nel mese più caldo ad essere il salotto prediletto di ministri, parlamentari e leader politici oltre che dei grandi nomi della cultura italiana. Per la 40esima edizione del Festival La Versiliana, saranno molti i nomi illustri presenti: dal vice premier Matteo Salvini, al leader del Movimento 5 stelle Alessandro Di Battista, passando per il presidente della Toscana Enrico Rossi e il ministro per le politiche agricole Gian Marco centinaio.

Alessandro Di Battista, già deputato del Movimento 5 Stelle, sarà intervistato da Pietrangelo Buttafuoco sabato 3 agosto a partire dalle 21,30; Gian Marco Centinaio, ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo interverrà giovedì 15 agosto alle 18,30; Matteo Salvini, ministro dell’interno e vicepresidente del Consiglio dei ministri sarà intervistato da Alessandro Sallusti domenica 18 agosto alle 18,30; Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, già presidente del Parlamento europeo, sarà presente mercoledì 21 agosto; mentre Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, interverrà sabato 24 agosto; Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria e Coordinatore nazionale di Forza Italia insieme a Massimiliano Romeo, Capogruppo della Lega al Senato, saliranno insieme sul palco del Caffè nell'incontro in programma domenica 25 agosto alle 19,30.

“Il Caffè de La Versiliana dopo 40 anni di storia si conferma anche quest'anno un ambito palcoscenico di approfondimento sulle più importanti tematiche culturali e di attualità – spiega il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti - e la politica nella pausa estiva delle sedi istituzionali sarà protagonista anche quest'anno: gli importanti nomi che oggi annunciamo lo confermano. Il Caffè de La Versiliana è da sempre un palcoscenico aperto al dibattito politico, ma anche attento alla cultura, allo sport, alla letteratura, all'arte e allo spettacolo. Avremo infatti con noi per i prossimi incontri anche Ivan Zazzaroni, Arrigo Sacchi, Domenico Iannacone, Paolo Condò, Salvo Sottile, Paolo Del Debbio, Ciro Vestita, Davide Oldani, Eva Cantarella, Giordano Bruno Guerri e tante altre personalità con cui si spazierà dalla letteratura alla medicina, dallo sport allo spettacolo, alla tv. In 60 giorni di incontri il nostro obiettivo è offrire un ventaglio di temi a 360 gradi e la più ampia varietà di ospiti”

Il Caffè de La Versiliana, promosso e organizzato da Fondazione Versiliana e Loft Produzioni, sotto l'egida del Comune di Pietrasanta, andrà avanti fino a fine agosto e si terrà, come di consueto, ogni pomeriggio alle 18,30 con ingresso libero.

