Piano integrato del Massaciuccoli, le associazioni ambientaliste: "Ora massimo coinvolgimento"

Piano integrato del parco del Massaciuccoli, le associazioni ambientaliste Amici della Terra Versilia, Legambiente Pisa, Legambiente Versilia, Wwf Alta Toscana, auspicano il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti che vivono il Parco "con l’augurio che - si legge in una nota - questo avvenga quanto prima per contribuire ai contenuti che lo costituiranno e per promuovere e condividere una visione consapevole dell’eccellenza che il Parco rappresenta in un’area intensamente urbanizzata come la Piana Pisana e della Versilia. Una visione dove venga sottolineato il ruolo vitale che la Biodiversità del Parco svolge nella rinnovabilità di risorse preziose come acqua e aria e nella mitigazione del clima".