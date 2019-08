90 anni di Capannina, il consiglio regionale omaggia il locale con una targa

Una targa alla Capannina per festeggiare i suoi 90 anni. E' questa la decisione presa dal consiglio regionale, come riconoscimento allo storico locale di Forte dei Marmi. La cerimonia si terrà venerdì (9 agosto) alle 18 negli spazi della Capannina. A consegnare il riconoscimento sarà il presidente dell’assemblea toscana Eugenio Giani.

“Alla Capannina di Franceschi per i suoi 90 anni che la rendono il locale più longevo d’Europa e vera protagonista dell’intrattenimento e del divertimento in Toscana e nel mondo”, è questo il testo inciso sulla targa celebrativa. Era il 15 agosto del 1929 quando Achille Franceschi inaugurò questo locale in un vecchio capanno sulla spiaggia di Forte dei Marmi. A distanza di 90 anni la Capannina è diventata uno dei luoghi simbolo della movida versiliese.