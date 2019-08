Domenico Iannacone ospite del Caffè della Versiliana

Autore di documentari di impatto sociale e di inchieste, Domenico Iannacone entra in Rai nella redazione del magazine Okkupati e poi come inviato per Ballarò e per W l'Italia di Riccardo Iacona, realizza nel 2002 Grammatica di un terremoto sulla tragedia di San Giuliano di Puglia e dal 2007 è tra gli autori del programma Presadiretta. Vince tre volte il premio Ilaria Alpi nella sezione "miglior reportage italiano lungo": nel 2008 con Il Terzo Mondo, sul quartiere napoletano di Scampia; nel 2010 con Il Progetto ovvero Storia di un'Italia incosciente, racconto sull'elusione delle leggi e sulla sicurezza; nel 2011 con Evasori, inchiesta sull'evasione fiscale.

Nel 2013 con I dieci comandamenti, in seconda serata su Rai 3, si cimenta per la prima volta nella conduzione. Il programma, e una sua inchiesta all'interno, gli valgono altre due volte il premio Alpi, e il premio Ideona come migliore tv d'autore dell'anno.

Da sempre vicino alle battaglie civili e fermo sostenitore dei matrimoni gay, diventa sempre di più riferimento della comunità omosessuale italiana, per le sue idee per il suo stile di vita e per il contributo professionale che egli dà nell'impegno civile. Il 14 dicembre 2018 gli è stato conferito a Campobasso il premio San Giorgio.

Iannacone, a differenza della maggior parte dei suoi colleghi, non si occupa direttamente di politica o di economia; indaga su vite che non sono le sue, e lo fa nell’unico modo possibile. Senza studio, senza pubblico, senza opinionisti. A mani nude.

