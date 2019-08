Elezioni a Viareggio, Potere al Popolo in campo

A nove mesi dalle elezioni amministrative di Viareggio, Potere al Popolo annuncia che sarà presente alla prossime elezioni "offrendo una valida alternativa di sinistra" e dichiara: "Come Potere al Popolo crediamo che bisogna partire dai bisogni delle persone per questo da tempo siamo attivi con lo sportello medico popolare in un quartiere difficile come il Varignano. Tra le nostre priorità poi crediamo ci sia la difesa del parco stoppando l'asse di penetrazione e provvedendo ad una adeguata ripiantumazione; il tentativo di risolvere l'emergenza abitativa sviluppando un reale piano per la casa e il rilancio dell'economia turistica a partire dalla valorizzazione del territorio".

"Mancano 9 mesi alle prossime elezioni amministrative di Viareggio e si sente già nell'aria uno strano clima. Giorgio Del Ghingaro e la sua giunta, invece di amministrare cercando di risolvere i problemi concreti dei cittadini, si dedicano a promesse elettorali, che poi non manterranno, cercando di far dimenticare che hanno svenduto una città - afferma Potere al popolo -. Le altre forze politiche pur divise e senza programmi credibili non stanno a guardare. Forza Italia cerca di tenere i piedi in due staf fe flirtando sia con Del Ghingaro sia con la Lega. La Lega, intanto, non c'è giorno che non riprenda la sua campagna di odio martellante. Baldini arriva persino ad invitare il vescovo a tacere. La vittoria Leghista alle prossime elezioni sarebbe una sciagura per la nostra città".

"Se l'amministrazione Del Ghingaro ha miseramente fallito imponendoci un clima di austerità e privatizzando i beni comuni, non auguriamo - continua Potere al Popolo - alla città di cadere dalla padella nella brace. Per questo come Potere al Popolo stiamo lavorando per essere presenti alle prossime elezioni offrendo una reale alternativa di sinistra. Abbiamo anche già iniziato ad avere alcune interlocuzioni con altri soggetti politici come Repubblica Viareggina, con il quale abbiamo diversi punti di convergenza. Ci auguriamo che si possa anche con altre forze politiche e sociali trovare un'intesa per dare una alternativa reale a questa città. A noi interessa costruire una sinistra che non tradisce e che non cede a compromessi al ribasso con il Pd e i poteri forti veri responsabili della situazione in cui siamo precipitati".