In Versiliana si parla di lavoro e di scrittori emergenti

Tv, politica, scuola e lavoro. Questi e tanti altri saranno gli argomenti trattati nel corso dell'incontro al Caffè de La Versiliana condotto da Claudio Sottili in programma domenica (11 agosto) alle 18,30. Protagonisti del dibattito sul palco del celebre talk show, saranno infatti Paolo Del Debbio, giornalista, volto noto della tv e conduttore di importanti trasmissioni di attualità sulle reti Mediaset, l'assessore a Lavoro, formazione ed istruzione della Regione Cristina Grieco e l'imprenditore Ivo Mancini. Nel corso dell'incontro si parlerà in particolare di formazione e aziende toscane e sarà raccontata l'esperienza di Futura Lavorazioni Meccaniche di Santa Croce sull'Arno, azienda che, grazie all'intuizione di Mancini, ha realizzato al suo interno una scuola di meccanica all'avanguardia per la formazione di tecnici ed esperti necessari per portare avanti il domani delle nostre imprese.