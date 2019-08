Marianna Paolini eletta finalista di Miss Blumare alla Bussola

Marianna, residente a Massa, ha sfidato le dieci concorrenti e ha convinto la giuria tecnica riunita nell’area beach dello storico locale di Focette dove è andata in scena una serata di moda e bellezza in occasione della finale regionale del concorso, organizzata dall’associazione culturale Start Forte dei Marmi e dall’agenzia Arte and Moda (esclusivista del marchio Miss Blumare per Toscana, Liguria e Lombardia.) Marianna prenderà quindi parte alle finali nazionali di Miss Blumare che si terranno a bordo di una nave i Msc crociere, main sponsor della manifestazione. Un viaggio-evento dal 10 al 17 novembre su Msc Magnifica, che salperà da Venezia alla volta della Grecia con oltre 60 finaliste nazionali. Il sogno per Marianna, dunque, va avanti ma la sfida rimane aperta per tutte le concorrenti. Alla Bussola altre cinque fasce regionali sono state assegnate ad altrettante ragazze. Potranno partecipare alla prossima finale regionale in programma giovedì (29 agosto) nella cornice di palazzo Mediceo a Seravezza, che si trasformerà in una pedana sotto le stelle, arricchita da una sfilata di abiti realizzati da stilisti emergenti del territorio apuo-versiliese. In palio un’altra fascia da finalista nazionale. Il sogno di salpare il Mediterraneo, e tuffarsi nel mondo dello spettacolo, prosegue.