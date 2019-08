Viareggio, conto alla rovescia per il Jova Beach Party bis

40mila sono gli spettatori attesi, provenienti per un terzo da fuori Toscana e dall’estero. Sono ancora disponibili i biglietti per i passeggeri della Jova Boat in partenza alle 12 dall’Isola d’Elba e approdo nel porto di Viareggio, mentre sono esauriti quelli in vendita. Alle casse allestite al palasport di Viareggio saranno in funzione solo il cambio acquisti online il 30 agosto dalle 14 alle 18 e il giorno successivo dalle 10. Negli stessi spazi saranno attivi anche l’area accoglienza e il guardaroba gestito dalla Misericordia di Viareggio. La raccomandazione del Comune, anche stavolta, è di utilizzare il treno. Sono stati predisposti infatti numerose tratte straordinarie per il ritorno a Lucca, La Spezia, Prato, Firenze, Montecatini Terme-Monsummano, Grosseto e Siena e sono state potenziate òe linee già in essere per l’andata. Per chi si reca in Darsena da fuori, la stazione è in piazza Dante Alighieri e da lì si arriva alla Spiaggia del Muraglione con gli autobus di linea Vaibus 35, 21 e 25, oppure a piedi (3 km). Non sarà disponibile l’annunciato Jova beach express organizzato da Prg che avrebbe dovuto collegare Cortona, città natale di Lorenzo, a Viareggio. Il ritorno a Portoferraio della Jova Boat è previsto per le 3,45 e i biglietti in vendita sul sito della Toremar hanno un costo di 35 euro.

Sono state predisposte 4 aree di parcheggio alle porte di Viareggio per chi dovesse arrivare in auto, da lì partiranno i bus navette gratuite fin dalle prime ore del mattino. C'è la possibilità di parcheggio gratuito per moto in piazza San Benedetto del Tronto (Darsena) e via Petrarca (stadio), parcheggio bici in viale Europa e nell’area tra via Menini e via Salvatori (retro Palasport). Per chi è già in zona e vuole raggiungere a piedi la spiaggia del Muraglione da Torre del Lago può percorrere viale dei Tigli, dalla città può prendere il lungomare fino al ponte Fausto Coppi o in alternativa passare da piazza Piero Nieri ed Enrico Paolini e attraversare il ponte di via Guglielmo Oberdan in direzione Palasport. All’area Jova beach party è possibile accedere dalle 14, dall’ingresso principale di viale Europa (ai lati della Croce verde). Un secondo ingresso, dal molo Marinai d’Italia, è riservato ai diversamente abili.

L'amministrazione raccomanda di evitare acquisti in punti vendita abusivi e bevande in contenitori di vetro. Centinaia di addetti garantiranno assistenza sanitaria e sicurezza, confermata la Task force pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze, visto che al Jova beach party ci saranno anche 500 bambini, a cui Lorenzo ha riservato altrettanti biglietti omaggio.

All’interno dell’area concerto tre palchi pronti ad ospitare, dalle prime ore del pomeriggio, il Jova e i suoi numerosi ospiti: Club Paradiso, Ackeejuice Rockers, Dee Jay Mazzz, Bantou Mentale, The Di Maggio Connection e Willie Peyote. Dalle 20,30 sul palco con Lorenzo saliranno Saturnino, Riccardo Onori, Christian 'Noochie' Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo Di Angilla.

“Non c’è una scaletta fissa – spiega lo stesso Lorenzo - ogni giornata è diversa, saliamo sul palco attacchiamo gli strumenti, accendiamo la consolle e partiamo. Non ci fermiamo fino a mezzanotte. In riva al mare, con un palco grande e due palchi off dove nascerà la musica sempre diversa e sempre da ballare per celebrare il fatto di essere lì insieme vivi come il mare”.