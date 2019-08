Francigena, l'opera di Paolo Lazzerini sul duomo di Pietrasanta

Si chiama Via Francigena, il magico cammino della vita il coloratissimo bozzetto dell'artista pietrasantino Paolo Lazzerini vincitore del concorso La Francigena dell'arte che sarà esposto sul campanile del duomo di Pietrasanta dal 13 settembre al 3 ottobre. Il drappo, lungo 20 metri, darà il benvenuto ai partecipanti della Francigena Tuscany marathon in agenda il 29 settembre a cui sono attesi centinaia di camminatori. Il concorso è stato organizzato dalla Fondazione centro arti visive con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Pietrasanta, dell’associazione europea e Toscana delle Vie Francigene e cammini, Francigena Tuscany marathon, Associazione Amici della Via Francigena Pietrasanta e Artigianart e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Numerose sono le opere in concorso nella sezione Arte pittorica e Arte plastica.



“Il drappo è un elemento artistico di collante tra la Francigena Tuscany marathon e quella che è la vocazione artistica della nostra città. – spiega Liliana Ciaccio, presidente della Fondazione Cav – Così abbiamo istituito la sezione di Arte pittorica per la realizzazione del drappo che ci piacerebbe diventasse una tradizione annuale. L'opera di Lazzerini ha convinto la giuria per la sua perfetta attinenza al tema del bando di concorso, il cammino, che si traduce anche in una esperienza interiore tra gioia, fatica e condivisione”. Il bozzetto, che presto sarà trasformato in un mega drappo, raffigura il percorso che il pellegrino percorre, tra il giorno e la notte, tra paesi e natura, dalle colline di Massa alla valle della Lucchesia. Sarà invece rese noto nel mese di settembre il vincitore della sezione Arti plastiche del concorso: l’opera selezionata sarà installata lungo il percorso della Francigena nel tratto che attraversa il Comune di Pietrasanta.

L'artista. Paolo Lazzerini nasce e vive a Pietrasanta, figlio d’arte di Bruno Lazzerini, pittore e mosaicista internazionale. Frequenta il liceo artistico e l’Accademia delle Belle Arti a Carara, partecipa e vince numerosi concorsi di pittura, catturando l’attenzione di critici ed estimatori d’arte. Negli anni '70 e '80 espone in Gallerie d’arte in Italia ed estero, tra Forte dei Marmi, Roma, Torino, Svizzera e Tokio. Negli anni '90 e 2000 Paolo si propone con numerose mostre personali e collettive, in Italia ancora a Forte dei Marmi, Torino, in Inghilterra a Edimburgo, Birmingham, in varie città della Germania tra cui Colonia e Monaco. Negli ultimi anni, l’attività pittorica di Paolo Lazzerini si fa più intensa e lo troviamo sempre più ad eventi e mostre. Il successo riscontrato sia nel pubblico che nella critica, trova le sue motivazioni nella costante capacità dell' artista, di trasmettere le grandi e piccole emozioni, dipingendo paesaggi e atmosfere della sua terra, in modo surreale, con straordinari giochi di luce, forme e colori, dove l’uomo sceglie di non apparire per lasciare intatti quei luoghi, animali e piante simboli di un perfetto equilibrio esistenziale.