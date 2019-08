Marina di Torre del Lago, in 700 per Beach&Beer Survivor

Quasi 700 appassionati della pallavolo su sabbia si sono riuniti nell'ultimo fine settimana sulla Marina di Torre del Lago Puccini per il settimo Beach & Beer Survivor 2019, il maxievento amatoriale che per tre giorni ha fatto giocare e ballare in allegria tutta la spiaggia.

Tre i tornei in contemporanea che si sono disputati sui 30 campi allestiti fra il bagno Andrea Doria, quartier generale della manifestazione, e il vicino Venere Azzurra: doppio maschile e femminile, con tabelloni Gold e Silver e il 4x4 misto, per un totale di 400 squadre in gara. Lombardia, Piemonte e Liguria le regioni più rappresentate, ma anche Toscana, Veneto, Lazio ed Emilia Romagna hanno schierato per l'occasione un bel numero di beachers.Sport, convivialità post-partita ma anche un grande impegno di solidarietà: “Da tre anni – spiegano gli organizzatori del Beach & Beer Survivor – abbiamo un charity partner, la Fondazione Maugeri, che finanzia progetti di ricerca scientifica e sviluppa attività di prevenzione e cura. Alla Fondazione e, nello specifico, alla ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica, devolviamo tutto il ricavato dalla vendita dei gadget collegati alla nostra manifestazione”.