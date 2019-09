Crociere extralusso confermano approdo a Viareggio

Scalo a Viareggio per alcune navi da crociera extralusso nel 2020. Ad annunciarlo è il vicesindaco Valter Alberici. "Confermata, per il prossimo anno - dice - la presenza della mini nave da crociera Le Ponant (100 posti) che sarà in rada a Viareggio una decina di volte, dopo aver effettuato poche settimana una toccata sperimentale che ha funzionato da port test per la compagnia. A questa si andrà ad aggiungere sempre per il 2020 la nave da crociera Seabourn Encore (210 metri di lunghezza per 310 passeggeri) che sponsorizza le proprie crociere presentando Viareggio come tappa europea degna di nota e mai scalate in passato, al pari di altre destinazioni in tutto il mondo".