Scissione Renzi, Brocchini: "Pd Versiia non perde pezzi"

“Dobbiamo lavorare convintamente per l’allargamento della coalizione di centrosinistra in vista di importanti appuntamenti elettorali che ci attendono, come il rinnovo degli organismi regionali e l’amministrazione comunale di Viareggio nel 2020 - afferma Brocchini - Non è il momento di separarci ma semmai di raccogliere intorno al partito le forze migliori che condividano i valori di democrazia, solidarietà, lavoro, che ci caratterizzano. Dobbiamo dire ad alta voce: avvicinatevi al Pd per aiutarci ad essere migliori. Il partito ha bisogno del contributo di vita e di esperienza di chi studia, dei lavoratori dipendenti, dei professionisti, delle donne, degli imprenditori e degli artigiani, ha bisogno del contributo di tutti coloro che rappresentano la società sana, e la società sana ha bisogno del Pd per avere risposte concrete alle proprie necessità di sopravvivenza, di sicurezza e di sviluppo, ha bisogno di un partito moderno e riformista, dialogante e concreto, portatore di valori. L'unità del PD, in questo modo, diventa una leva per unire nella società la domanda di rinnovamento della politica e delle istituzioni, per ridare un senso positivo alla politica nella gente”.Il primo atto concreto sarà anche in Versilia la mobilitazione per il tesseramento con gazebi e iniziative nelle piazze, promossa dal segretario nazionale Nicola Zingaretti dal 3 al 6 ottobre prossimi.