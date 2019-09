Il senatore Gianluca Ferrara (M5S), invita a Viareggio il neo ministro dei trasporti Paola De Micheli

"Oggi ho incontrato il nuovo ministro dei trasporti Paola De Micheli, per parlarle della strage di Viareggio, un tema a me particolarmente caro - afferma Ferrara -. Nel pomeriggio ho incontrato anche Danilo Toninelli per coordinarci e non perdere il lavoro svolto. Al neo ministro ho spiegato la grande disponibilità manifestata proprio da Toninelli, il suo essere stato a Viareggio due volte, l’incontro che abbiamo tenuto al Mit con i familiari delle vittime riunite nell’associazione Il mondo che vorrei. Ho spiegato a De Micheli che a Viareggio tutti hanno due obiettivi: il primo è la giustizia e per ora ci sono stati due gradi di giudizio che vanno verso quella direzione. Il secondo obiettivo è la sicurezza, perché stragi come quella di Viareggio si dovevano e si sarebbero potute evitare se si fosse investito in sicurezza. Se si fossero messi al centro i cittadini e non il profitto".

"Ho spiegato al ministro - prosegue il senatore pentastellato - che con Toninelli avevamo deciso di tenere a Viareggio un incontro nazionale sulla sicurezza dei trasporti, sarebbe auspicabile perseguire questo obiettivo che avevamo concordato anche con Marco Piagentini. Le ho chiesto, altresì di conoscere quanto prima i familiari delle vittime. Il ministro si è reso disponibile e presto ci sarà tale incontro per continuare un percorso che era iniziato bene con il precedente esecutivo. Viareggio deve diventare un punto di riferimento, un laboratorio da cui far partire una nuova cultura della sicurezza dei trasporti".