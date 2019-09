Massarosa, Tecla Guidotti è la nuova Miss Gran Prix talento

Ritorna a Massarosa vincitrice Tecla Guidotti, la studentessa 15enne che nei giorni scorsi a Trani ha conquistato il titolo di Miss Grand prix talento 2019. Tecla ha superato una lunga selezione tra oltre 5 mila concorrenti da tutta Italia arrivando in Puglia per il secondo anno consecutivo delle fasi finali del concorso che ha lanciato nel mondo dello spettacolo nomi noti come Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana e Raffaella Fico.

Superato lo scoglio delle prefinali, nella finalissima condotta da Jo Squillo la ragazza lucchese si è ritrovata sul palco con altre 29 concorrenti, approdando al momento clou, quello delle sei vincitrici di fascia. La corona di Miss Grand Prix è stata posata dalla presidente di giuria Vladimir Luxuria sulla testa della marchigiana Saida Habibi. Per la giovane Tecla, comunque, la soddisfazione di essersi classifica tra le prime sei Miss in Italia. “E’ stata una bellissima esperienza – dice la neo miss pistoiese seguita dall’agenzia Futura di Natascia Alongi –. Un’esperienza che definirei anche importante per la mia crescita. Ho imparato molto cose e soprattutto stretto tante nuove amicizie con le altre ragazze. A Trani c’era anche mia madre Barbara a fare il tifo per me, ed è stato quindi ancora più bello essere nominata tra le prime sei concorrenti”. Studentessa al terzo anno del liceo economico-sociale, nel suo futuro Tecla non esclude il mondo della moda e dello spettacolo. “Sono un animo artistico - si descrive -. Suono la batteria e il basso, faccio teatro e diciamo che il cinema sarebbe un grande sogno. I miei modelli sono Angelina Jolie e Audrey Hepburn, certo mi accontenterei di molto meno”

