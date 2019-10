A Viareggio incontro con il teologo Marcelo Barros

Si pone, inoltre, come evento conclusivo della rassegna Punto. A Capo. Una nuova sobrietà per abitare la Terra con cui la Chiesa di Lucca da 12 anni invita a un diverso rapporto con la natura e a scelte, personali e comunitarie, che vadano nella direzione di una maggiore salvaguardia di ogni essere vivente. Infatti, come ci ricorda Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si', i danni provocati agli ecosistemi così come i cambiamenti climatici, incidono anche sulla vita degli uomini, soprattutto i più poveri.Anche di questo parlerà Marcelo Barros, in visita in Italia in occasione del sinodo sull'Amazzonia indetto dal Papa, e che sta effettuando un giro di conferenze in alcune città della Toscana e non solo. Marcelo, monaco benedettino e biblista da sempre attento a una Teologia della Terra, ci guiderà in una riflessione dal titolo "Terra Madre e Maestra", dialogando con l'Arcivescovo di Lucca mons. Paolo Giulietti.L'incontro è pubblico e aperto a tutti.