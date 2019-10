Luca e Laura sposi a Viareggio, le felicitazioni degli amici

Più tardi la festa nuziale è proseguita nel quartiere cittadino del Marco Polo, dove Laura e Luca abitano, con un apericena in un noto locale, nel quale i neosposi hanno festeggiato la loro unione con amici e parenti e la loro immancabile Lupa bianca, che, per l'occasione, sfoggiava fiera un raffinato fiocco di stoffa celeste. La coppia partirà adesso alla volta della Sardegna, per un affascinante tour alla scoperta delle antiche civiltà nuragiche.Agli sposi i più cari e sentiti auguri di una serena vita insieme e di tanta felicità da parte degli amici cui volentieri si associa l'intera redazione di Lucca in Diretta.



