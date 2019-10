Contratti di fiume, finanziati i progetti di Seravezza e Massarosa

È stata approvata la graduatoria definitiva del bando regionale per i contratti di fiume: sono otto i progetti cui saranno destinati i 275 mila euro stanziati dalla Regione Toscana per il triennio 2019-2021. Pari a poco più di 34mila euro il budget per ogni progetto.

"I contratti di fiume – commenta l'assessora all'ambiente Federica Fratoni – sono un capitolo della complessiva strategia della Regione per affrontare il rischio idrogeologico e registro con soddisfazione l'esito di questo bando che abbiamo gestito con la collaborazione di Anci. C'è un aspetto – continua - che mi preme sottolineare: la capacità che questo strumento ha di promuovere la valorizzazione e la riqualificazione dei corsi d'acqua nei contesti urbani, consentendo, attraverso processi di partecipazione dal basso, la costituzione di relazioni proficue tra istituzioni e soggetti del territorio. E' un'esperienza che proseguiremo e anzi rafforzeremo".