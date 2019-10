Seravezza, inaugurato il monumento ai caduti sul lavoro

"Un omaggio alle vittime più umili, a chi paga quotidianamente le conseguenze di un mercato produttivo sempre più globalizzato ed aggressivo e, allo stesso tempo, un monito e un impegno a far rispettare sempre e ovunque i diritti dei lavoratori sulla sicurezza", spiegano i rappresentanti del sindacato. L’orazione ufficiale è stata a cura della segretaria della Cgil Toscana Dalida Angelini. Tra i presenti anche il segretario generale della Cgil di Lucca Rossano Rossi, la segretaria provinciale della Fillea Cgil di Lucca Alessia Gambassi, il segretario provinciale di Lucca di Spi Cgil Roberto Cortopassi e il segretario della Lega Seravezza-Stazzema Pierluigi Brogi. Il monumento reca inciso un verso del poeta e cavatore Sauro Mattei, immancabile alla cerimonia. L’evento si inserisce nell’omaggio che le autorità cittadine e il sindacato hanno reso alla figura del sindacalista Vasco Zappelli, ucciso a Seravezza nel corso di una rapina il 12 ottobre 1971 all’epoca in cui rivestita la carica di segretario generale della Fillea Cgil in Versilia.