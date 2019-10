La Gianneschi Pumps and Blowers festeggia 50 anni

Tre giorni intensi per l’azienda Gianneschi Pumps and Blowers, leader internazionale nella produzione di pompe, autoclavi, motopompe e ventilatori per yacht e barche da lavoro. Fondata nel 1969 da Luigi Gianneschi, ha saputo nel tempo distinguersi per la sua capacità di investire nelle innovazioni e proporre prodotti in linea con le mutate esigenze dello yachting, rispondendo ed anticipando le richieste di mercato. Alla guida dell’azienda, Alessandro e Cristiano Gianneschi, hanno ospitato, nell’occasione dei 50 anni dalla fondazione, una folta delegazione di dealer internazionali, provenienti da tutte le parti del mondo, che sono arrivati in Versilia già nella giornata del 9 ottobre, protagonisti di una serata esclusiva che ne ha viste premiate le performance, i trend di sviluppo, l'assiduità nella cooperazione.

Una rete internazionale fitta e ben strutturata, per un mercato dello yachting internazionale che rappresenta ad oggi, per l’azienda, oltre il 45 per cento del volume d’affari, con dealer presenti da svariati paesi d'Europa e del mondo: Finlandia, Olanda, Polonia, Spagna, Slovenia, Francia, Germania, Ungheria, Regno Unito, Croazia, ma anche Malta, Caraibi, Cina, Bangladesh, Hong Kong, Singapore, Turchia, Emirati Arabi, Usa, Nuova Zelanda. I dealer sono stati coinvolti in un momento formativo con visite aziendali, per mostrare le innovazioni, i macchinari e gli investimenti effettuati sulle nuove tecnologie. In aggiunta, i partecipanti hanno avuto anche la possibilità di visitare la vicina Pietrasanta, città gioiello dell’arte della Versilia, grazie all’organizzazione di un tour dedicato, in cui gli ospiti hanno potuto godere delle bellezze del territorio. Nella serata di giovedì (10 ottobre), nella sede dell’azienda a Capezzano Pianore (Camaiore), oltre 200 persone hanno preso parte all'Anniversary dinner. Oltre ai dealer internazionali già presenti dal giorno precedente, tra gli ospiti rappresentanti delle amministrazioni comunali dei comuni della Versilia e delle principali associazioni di categoria del settore yachting, oltre che cantieri nazionali e storici clienti e partner di Gianneschi. Alessandro e Cristiano hanno consegnato un riconoscimento a ringraziamento per la fondamentale collaborazione in questo percorso lungo 50 anni a tutte le risorse umane dell’azienda.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con Navigo, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica.

"La Gianneschi Pumps and Blowers - dicono Alessandro e Cristiano - è pronta a raggiungere nuovi traguardi e successi nel prossimo futuro, continuando a promuovere a livello internazionale i suoi prodotti d’eccellenza, interamente Made in Italy".