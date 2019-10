Nuovo format per l'edizione 2020 di Yare

Format più compatto per favorire gli incontri tra imprese e comandanti, il contest Passarelle Pitch in cui aziende leader internazionali si sfideranno con progetti innovativi e l’introduzione del Captains Award dedicato ai comandanti presenti. Sono queste alcune delle novità della prossima edizione di Yare (Yachting aftersales and refit experience), l’appuntamento business internazionale dedicato all’aftersales e al refit nel settore Superyacht, in programma a Viareggio dal 18 al 20 marzo. Una edizione speciale che festeggerà i 10 anni della manifestazione organizzata e promossa da Navigo, società per l’innovazione e lo sviluppo della nautica con il supporto del Distretto della nautica e della portualità toscana e patrocinato da SYBAss, prestigiosa associazione internazionale di aziende costruttrici di superyacht.

Tre giorni di business, incontri e approfondimenti con il BC2 – Meet the Captain, suddiviso in due mezze giornate, per favorire l’opportunità unica di incontri singoli con appuntamenti preorganizzati con una app tra i comandanti e i cantieri e aziende del refit e del post vendita, a riconoscere l’evoluzione del mercato in base ai feedback di chi opera con yacht e rappresenta gli armatori in prevalenza privatiInnovazione, tecnologia, futuro e i trend del mercato saranno i temi proposti nel corso degli workshop de The Superyacht Captains Forum - organizzato da The Superyacht Group, media partner internazionale di Yare - meeting annuale che approfondisce stato del settore, dinamiche e prospettive future analizzando e confrontando numeri e dati del comparto.Come consuetudine, saranno ospitati 100 comandanti al timone di yacht nelle principali categorie tra i 30 e 60 metri e over 60 metri. Imbarcazioni che rappresentano la fascia principale della flotta mondiale di yacht e che distingue maggiormente il mercato di produzione e del refit. Gran parte dei comandanti che parteciperanno a Yare rappresenta armatori privati ed è di nazionalità estera con una prevalenza di yacht a motore rispetto a imbarcazioni a vela.Yare si conferma essere un appuntamento strategico per l’importante presenza di comandanti, dei cantieri leader a livello internazionale nel campo del refit e delle nuove costruzioni che operano in area mediterranea e nord europea e per il livello di eccellenza rappresentato dalle aziende partecipanti.Oltre agli appuntamenti di lavoro e al tour nel distretto nautico, i comandanti e le aziende presenti avranno occasione di godere di un programma ricco di appuntamenti, visite e attività leisure.Per la campagna dedicata ai 10 anni dell’evento, fin da adesso è stata realizzata una nuova immagine strettamente legata al futurismo di un secolo fa. Le linee sintetizzano il mondo Yare e sostengono un megayacht stilizzato indirizzato simbolicamente verso l’alto.