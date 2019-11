Trent'anni dal crollo del muro di Berlino, l'incontro con Isrec a Villa Paolina

Die Mauer 1989. Il Muro di Berlino trent’anni dopo. E' questo il titolo dell’incontro organizzato dall’amministrazione comunale di Viareggio in collaborazione con l’Istituto storico della resistenza e dell'età contemporanea di Lucca. L’appuntamento è per domani (15 novembre) alle 16 a Villa Paolina. Il programma prevede gli interventi di Stefano Bucciarelli (presidente dell’Isrec in provincia di Lucca) con Die Wende. La svolta. Trent'anni dal crollo del Muro di Berlino e di Edoardo Lombardi (Isrec Pistoia) con Memorie di un passato prossimo: la Germania Est 30 anni dopo. Modera l’incontro Filippo Gattai Tacchi, Isrec di Lucca.