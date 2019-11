Cena di gala al Gran teatro Puccini all'insegna del 'benessere'

Una cena all'insegna del "ben-essere", quella organizzata da Fondazione Ant in collaborazione con Vetrina Toscana per sensibilizzare le persone sul tema della cucina salutare. La cena di gala Eubiochef, cena di beneficenza in programma sabato (30 novembre) alle 20,30 nel foyer del Gran teatro Puccini a Torre del Lago, con grandi chef e i prodotti di eccellenza del territorio, è stata presentata oggi a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze.