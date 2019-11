Querceta, è Battiloro l'ambasciatore della pizza in Toscana

L'ambasciatore della pizza napoletana in Toscana è versiliese d'adozione. Gennaro Battiloro, classe '83, campano Doc ma da 15 anni trasferito in Versilia, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dall'associazione Verace pizza napoletana, costituita dai vecchi maestri pizzaioli di Napoli per difendere e valorizzare la pizza prodotta e lavorata secondo le antiche tradizioni napoletane.

“Posso essere innovativo ed eclettico quanto voglio – commenta il pizzaman del locale che porta il suo nome, a Querceta – ma il mio legame con la tradizione è, e resterà sempre, viscerale. Questo che ho ricevuto dall'Avpn è, per me, un grandissimo onore”. Che si aggiunge ad altri prestigiosi riconoscimenti già in bacheca, come i 3 Spicchi (massimo riconoscimento per un pizzaiolo) e il titolo di Maestro degli impasti conferiti dal Gambero Rosso. E alla ribalta di un palcoscenico mediatico nazionale. Domani (30 novembre) dalle 11,20 Battiloro sarà in onda su Rete4, ospite della trasmissione Ricette all'italiana condotta da Davide Mengacci e Anna Moroni.