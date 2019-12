Salute e benessere, successo del convegno Cna

Le caratteristiche del nostro corpo, le sue specificità, l’acqua che lo compone, l’energia che lo attraversa, sono stati tutti argomenti trattati, con lo scopo di formare gli esperti del settore sulle tecniche, anche futuristiche, di come rallentare l’invecchiamento cellulare e mantenere corpo e mente giovani.Esperti nazionali ed internazionali sono stati convocati da Cna Impresa Donna Toscana e Cna Benessere e Sanità Toscana ad un confronto aperto a tutti, in un programma arricchito anche da argomenti stimolanti e coinvolgenti per l’imprenditoria in generale, in particolare quella femminile e dalle opportunità che offre il sistema Cna.Oltre ai saluti dei numerosi rappresentanti regionali e nazionali dell’associazione che regolarmente, ormai, partecipano a questo appuntamento della Cna di Lucca, il convegno è stata una vera e propria occasione formativa sulla cui importanza si sono soffermati molti relatori.