Tour delle più belle città e capoluoghi italiani

Indicare qual è l'urbe che più di tutte rappresenta il Bel Paese non è certamente facile, né tanto meno stilare una classifica di gradimento, poiché ogni borgo, grande o piccolo che sia, è in grado di trasmettere emozioni uniche e di lasciare un ricordo indelebile nella mente e nel cuore dei viaggiatori. Tuttavia, spostandosi da Nord a Sud , è possibile trovare dei luoghi davvero magici, che si distinguono per alcune incredibili peculiarità. Scopriamo quali sono.

Italia settentrionale: le città più suggestive

L'Italia è il paese dei mille campanili, alcuni dei più belli si trovano al Nord. Sicuramente interessante è Milano, la capitale economica del Bel Paese e punto di riferimento per la moda nel mondo. Qui spa, ristoranti, boutique e club raggiungono gli standard più alti dello Stivale. Tuttavia, il capoluogo meneghino è anche arte e cultura, come dimostra il Duomo, il simbolo per eccellenza dell'urbe. Degna di nota è anche Torino, che è passata dall'essere capitale d'Italia a capitale del cinema.

Camminare per le vie della città e visitare musei e palazzi, vuol dire fare un meraviglioso viaggio nella storia. Ad avere tanto da raccontare è anche Genova, che si affaccia sul mare e sul porto più importante d'Italia. Il suo incredibile centro storico è composto da un reticolo di vie, in cui dominano imponenti palazzi cinquecenteschi. Spostandosi in Trentino-Alto Adige ad emergere è Trento, una cittadina fatta di mura merlate e di alte torricelle.

Suggestiva è Piazza Duomo, dove si impone la statua del Nettuno. Tappa obbligata è il Castello del Buonconsiglio. E cosa dire di Venezia? Si tratta di un vero e proprio miracolo sull'acqua, che vale la pena di visitare in ogni stagione, soprattutto in occasione del Carnevale, quando si trasforma in arte allo stato puro. Infine, per quanto riguarda il Nord Italia non resta che citare Trieste, che ospita il meraviglioso Castello di Miramare, e Bologna che è "dotta" grazie al'università e "rossa" a causa del colore dei tetti e delle case.



Italia centrale: le città imperdibili

Anche il Centro Italia ha molto da offrire in fatto di borghi suggestivi, a cominciare da Firenze, la culla del Rinascimento. Questa città è considerata la patria dell'arte italiana, al pari della Città Eterna. Tuttavia, interessante è anche Perugia, che è conosciuta soprattutto per il cioccolato, il jazz ed i reperti di epoca etrusca.

Per chi passa, invece, dalle Marche, imperdibile è Urbino, che affascina per il suo incredibile rigore prospettico, voluto da Federico da Montefeltro, colui che fece costruire l'imponente Palazzo Ducale. Ovviamente, non è possibile dimenticare Roma, la capitale d'Italia, che racchiude un concentrato di meraviglie, che da tempi immemori affascinano i viaggiatori di tutto il mondo.

Italia meridionale: i centri urbani per eccellenza

Spingendosi sempre più verso Sud è possibile trovare altre meravigliose città e capoluoghi che aspettano solo di essere scoperti. Per lascarsi incantare basta visitare l'Aquila che, nonostante le ferite del terremoto, custodisce un centro storico meraviglioso, che trova nella Piazza del Mercato e nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio il suo fulcro. Da non perdere è anche Termoli, che si affaccia verso l'Adriatico e le incantevoli Isole Tremiti.

Sole, mare e buon cibo, sono questi i punti di forza di Napoli, la città italiana folkloristica per eccellenza, con i suoi presepi e le sue imperdibili ricorrenze popolari. Anche la Puglia ha molto da offrire in quanto a location suggestive, tra tutti però si distingue Lecce. Si tratta della città dell'eccesso stilistico, in cui è impossibile annoiarsi.

Coloro che sono alla ricerca della bellezza più sincera non possono che visitare Matera, la città dei Sassi, un vero e proprio tesoro scavato nella roccia bianca, primo sito dell'Italia meridionale ad essere entrato nella lista dei patrimoni dell'Unesco. A questo punto non resta che ricordare, Tropea, che è famosa per il mare e la cipolla rossa, Palermo, una città dai mille volti, che vanta un patrimonio unico al mondo, e Cagliari, perla della Sardegna, che è la meta ideale per rilassarsi e godere delle bellezze che mette a disposizione la natura.

Dove soggiornare in giro per l'Italia: alcune considerazioni importanti

Indipendentemente dalle città italiane che si decide di visitare, è importante rendere la permanenza il più piacevole possibile, scegliendo una sistemazione d'eccellenza. Di certo le strutture ricettive nel Bel Paese non mancano, dato che ogni anno viene visitato da milioni di turisti provenienti da tutto il mondo.

Tuttavia, non tutti gli alberghi sono effettivamente validi. Quindi è necessario prendersi per tempo e valutare con attenzione. Per andare sul sicuro meglio scegliere catene rinomate poiché sono tali non per caso. Un esempio sono gli hotel Accor: un brand sinonimo di accoglienza e alti standard qualitativi nei servizi che permetterà di completare il proprio soggiorno al meglio, rendendolo perfetto come sempre sognato. L’ideale è scegliere un hotel in centro, poiché così sarà possibile spostarsi a piedi e raggiungere facilmente le principali attrazioni cittadine.