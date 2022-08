Come si riciclano carta e cartone? Lo spiega Gionni Ueid per la campagna Toscana Circolare affidandosi anche ad una esperta del settore e a un ‘riciclatore pentito’. La questione è semplice: carta e cartone, prima di essere conferiti, devono essere ripuliti da ogni altro materiale come graffette o nastri adesivi. Altrimenti il rischio è di rallentare il processo di riciclo se non proprio di renderlo inefficace.