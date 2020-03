Un videomessaggio da Castelvecchio Pascoli per il senatore Pd Andrea Marcucci a un mese dal via dell’emergenza coronavirus.

Il senatore invita al rispetto delle regole per vincere la sfida al virus, nonostante la fatica dell’isolamento casalingo e annuncia un nuovo provvedimento per il rilancio dell’economia fermata forzatamente per evitare l’espansione del contagio.