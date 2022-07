Il rifiuto organico? Va riciclato negli appositi contenitori e in sacchetti biodegradabili. Ma c’è anche la possibilità, per chi ha un orto o un giardino, di avere una compostiera domestica dove realizzare, appunto, con scarti di verde e resti di cibo, il compost per far crescere fiori e piante rigogliosi. Lo spiega Gionni Ueid nella nuova puntata di Toscana Circolare.