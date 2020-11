Incrocio via Diaccio, comitato chiede incontro con la Provincia sui lavori

Lavori a Porcari, il comitato dell’incrocio via Diaccio richiede un incontro urgente con il presidente della Provincia di Lucca, Luca Menesini.

Il comitato, costituitosi dopo l’inizio dei lavori per la realizzazione dello spartitraffico, ieri (10 novembre), essendo contrario ai lavori, ha inviato infatti una richiesta al presidente Mene3sini. Il problema, secondo il comitato, sarebbe principalmente “l’impossibilità di svoltare verso sinistra (in direzione via Diaccio) per coloro che provengono da Altopascio. Mentre – continua la nota – per chi proviene da Lucca è consentita la svolta sia a destra che a sinistra”.

“Se la scelta del non svoltare a sinistra, solo per chi viene da Altopascio, è stata presa per ridurre la pericolosità dell’incrocio – spiega il comitato – o vale per entrambi le direzioni oppure deve essere consentita la svolta a sinistra per entrambe”.

“Il non svoltare a sinistra – prosegue il comitato – porterà certamente enormi disagi ai residenti e alle attività commerciali che si troveranno tagliate da importanti flussi veicolari. Una soluzione che comporterà poi un’inevitabile intasamento delle rotonde che si troverebbero a doversi sobbarcare una maggiore mole di traffico. Un danno importante anche in termini di vivibilità della zona, in particolare della qualità dell’aria”.

“Siamo davvero molto preoccupati – scrive il gruppo – Siamo pronti a raccogliere firme per manifestare il nostro disagio ed il danno economico che subirà l’intera zona. Speriamo che questo nostro appello, si tratta di una piccola modifica, sia accolto consapevoli della sua disponibilità al dialogo e al confronto”.